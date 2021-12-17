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14:49 17.12.2021

На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

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На северной окраине Киева открыт новый участок Большой Окружной дороги

Мэр Киева Виталий Кличко в пятницу принял участие в открытии проезда по новому участку Большой Кольцевой дороги от просп. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской в столице с транспортной развязкой на разных уровнях, сообщается на сайте Киевгоргосадминистрации.

"В 2019 году мы открыли движение по новому участку Кольцевой дороги от просп. Рокоссовского до ул. Семьи Кульженко протяженностью 620 м. А сегодня открываем автосообщение по новому участку Кольцевой – от ул. Семьи Кульженко до ул. Богатырской и транспортную развязку на ул. Богатырской. Напомним: этот объект был в планах строительства еще с 2008 года. И только сейчас мы его воплотили", – подчеркнул Кличко.

Протяженность нового участка дороги – почти 1200 м. Он включает в себя два путепровода: один над железной дорогой и развязку на пересечении с ул. Богатырской. Вдоль дороги установили современное освещение, обустроили пешеходные тротуары и велодорожки, установили 480 м шумозащитного экрана.

"Открытие здесь автомобильного движения сделает прямое транспортное сообщение между Минским проспектом до ул. Богатырской. Это значительно упростит передвижение автотранспорта в сторону центра столицы и в направлении Вышгорода, а также часть транзитного транспорта не будет ехать через весь город, усложняя трафик", – сказал Кличко.

В планах городских властей – продолжить эту трассу до Оболонского проспекта. Работы по строительству нового участка уже начаты, сообщили в КГГА.

Теги: #киев #окружная_дорога #кличко
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