В Москве требуют от НАТО отказаться от расширения Альянса и "ведения военной деятельности" на постсоветском пространстве

Министерство иностранных дел Российской Федерации в пятницу обнародовало на своём сайте собственный проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Североатлантического альянса (НАТО).

Проект документа, состоящий из 9 статей, предполагает отказ НАТО от расширения, в частности, обязательство о неприсоединении к Альянсу Украины, а также обязательство стран-членов Альянса отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

"…Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств… отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии", - говорится в проекте соглашения.

В нем также содержится статья, касающаяся неразмещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников соглашения, а также необходимости ограничить проведение военных учений "свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны".

При этом уточняется, что в случае возникновения каких-либо "проблемных ситуаций" РФ и НАТО должны задействовать механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе.

Проект соглашения размещен на сайте МИД РФ.