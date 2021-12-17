События

11:56 17.12.2021

В Украине ожидается похолодание, местами снегопады и гололедица

2 мин читать
В Украине ожидается похолодание, местами снегопады и гололедица

В ближайшие двое суток на территорию Украины переместится прохладный и влажный воздух с северо-запада Европы, почти везде пройдут осадки, преимущественно в виде снега, к тому же, в воскресенье усилится ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 18 декабря, ожидается небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный снег; днем без существенных осадков, только на западе небольшой снег. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 3-8° мороза (днем на юге и в Закарпатье 1-5° тепла).

В Киеве в субботу ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 декабря самая высокая температура днем (+11,5°) была в 1989 году, самая низкая ночью (-21,4°) в 1946 году.

В воскресенье, 19 декабря, в Украине снег, днем местами с дождем, лишь в южной, ночью и в восточной части без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём около 0°; в Карпатах ночью и днём 3-8° мороза.

В Киеве в воскресенье снег, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:03 16.12.2021
Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

12:46 16.12.2021
Погода в Украине будет пасмурной и с осадками, на дорогах запада страны гололедица

Погода в Украине будет пасмурной и с осадками, на дорогах запада страны гололедица

11:58 15.12.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

В Украине ожидается прохладная погода, местами дождь и туман

12:32 13.12.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами снег с дождем

В Украине ожидается прохладная погода, местами снег с дождем

12:08 12.12.2021
В Украине ожидается прохладная погода, местами мокрый снег с дождем

В Украине ожидается прохладная погода, местами мокрый снег с дождем

10:35 12.12.2021
В Киеве сегодня днем ожидается туман

В Киеве сегодня днем ожидается туман

01:04 12.12.2021
В западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и мокрый снег

В западных областях Украины в воскресенье ожидается туман, гололедица и мокрый снег

13:26 11.12.2021
В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

В Украине в ночь на воскресенье 1-5° мороза ожидается в западных и восточных областях

11:52 10.12.2021
В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

В Украине в ближайшие дни будет сыро, но потеплеет

12:25 09.12.2021
В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

В Украине ожидается незначительное потепление, местами дождь и мокрый снег

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

Половина украинцев готова сопротивляться российской интервенции, при чем треть с оружием в руках, менее четверти попытается уехать – соцопрос КМИС

Зеленский собирает украинских дипломатов 21-22 декабря в Карпатах

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн - глава МИД

Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Участники акции у Рады снова заблокировали части дороги на улице Грушевского, один протестующий задержан

Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

В 2021 году из плена было освобождено 37 украинцев – Кулеба

Половина украинцев готова сопротивляться российской интервенции, при чем треть с оружием в руках, менее четверти попытается уехать – соцопрос КМИС

Зеленский собирает украинских дипломатов 21-22 декабря в Карпатах

Проект бюджета США на 2022 год предусматривает помощь Украине на $756 млн - глава МИД

В Украине отношение к РФ уже более года остается хуже, чем в РФ к Украине – соцопросы

ВСУ в 2021 году получило 3 тыс. основных образцов вооружения и военный техники и 2 тыс. ракет, боеприпасов и средств поражения разного назначения - Шмыгаль

Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году

С начала российской агрессии против Украины СБУ идентифицировала 1387 российских наемников, большинство из них задержаны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА