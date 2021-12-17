В Украине ожидается похолодание, местами снегопады и гололедица

В ближайшие двое суток на территорию Украины переместится прохладный и влажный воздух с северо-запада Европы, почти везде пройдут осадки, преимущественно в виде снега, к тому же, в воскресенье усилится ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 18 декабря, ожидается небольшой, в Карпатах и Прикарпатье умеренный снег; днем без существенных осадков, только на западе небольшой снег. На дорогах Украины, кроме юга, местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах 3-8° мороза (днем на юге и в Закарпатье 1-5° тепла).

В Киеве в субботу ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 декабря самая высокая температура днем (+11,5°) была в 1989 году, самая низкая ночью (-21,4°) в 1946 году.

В воскресенье, 19 декабря, в Украине снег, днем местами с дождем, лишь в южной, ночью и в восточной части без осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днём около 0°; в Карпатах ночью и днём 3-8° мороза.

В Киеве в воскресенье снег, днем местами с дождем. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.