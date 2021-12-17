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11:45 17.12.2021

Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

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Украина может подать на Польшу в арбитраж из-за сокращения разрешений на автоперевозки - премьер

Украина планирует подать на Польшу в арбитраж в случае отказа в разрешении ситуации с сокращением международных авторазрешений на перевозки польской стороной.

"Мы работаем с Еврокомиссией, с нашими европейскими и польскими коллегами и готовы пойти на любые меры, чтобы решить этот вопрос. Ищем компромисс с польскими коллегами. И это не совсем вопрос к нашему министерству, но рассматриваем возможность обращения в арбитраж", - заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время часа вопросов к парламенту.

Он подчеркнул, что за последние пять-шесть лет товарооборот между Украиной и Украиной вырос в два раза, при этом количество польских авторазрешений сократилось на 40 тыс. в год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подтвердил информацию о том, что следующий шаг со стороны Украины - соответствующий арбитраж про невыполнение соответствующего пункта соглашения об ассоциации с ЕС одной из стран.

"И я лично, и президент Украины на наивысшем политическом уровне в Евросоюзе и с республикой Польша ведем довольно сложный и напряженный разговор по этому поводу. Мы уже начали переговорные процедуры и действительно, следующий шаг - это соответствующий арбитраж", - заявил он

Теги: #шмыгаль #разрешения #украина #польша #граница
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