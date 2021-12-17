В Украине отношение к РФ уже более года остается хуже, чем в РФ к Украине – соцопросы

В Украине в ноябре 2021 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 39% украинцев, плохо или очень плохо 47%, свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 2-11 ноября.

При этом в РФ, по данным аналогичного опроса, проведенного российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр" с 25 ноября по 1 декабря, хорошо или очень хорошо относились к Украине 45% населения, плохо или очень плохо – 43%.

В ходе исследования украинцам ставился вопрос "Как Вы вообще сейчас относитесь к России?", а россиянам "Как Вы вообще сейчас относитесь к Украине?".

По сравнению с февралем 2021 г. в целом наблюдается ухудшение отношения граждан Украины к РФ, что может быть связано с эскалацией ситуации на границах Украины, отмечают в КМИС. Отношение россиян к Украине за этот же период тоже заметно ухудшилось - в феврале еще 54% россиян хорошо относились к Украине.

При этом анализ аналогичных опросов, которые проводятся с 2008 года 2-4 раза в год, показывает, что в среднем лучшее отношение россиян к Украине, чем украинцев к РФ, явление относительно новое – до этого в течение многих лет было наоборот, и даже после оккупации Крыма и Донбасса украинцы лучше относились к РФ, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине впервые оказалось несколько лучше, возможно, из-за ожиданий, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к РФ, но затем ситуация вновь вернулась на исходные позиции. И лишь с сентября 2020 года россияне стабильно лучше относятся к Украине, чем украинцы к РФ.

Отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе Украины положительно относятся к РФ 26% респондентов, в центре – 35%, на юге – 49%, на востоке – 52%. При этом на западе негативно относятся к РФ 61% опрошенных, на востоке 30%.

Большинство респондентов обеих стран плохо относятся к руководству соседней страны и хорошо к обычному населению этих стран. При этом среди респондентов, в целом хорошо относящихся к РФ, большинство относится плохо к руководству РФ. То есть, их положительное отношение является следствием того, что РФ в первую очередь ассоциируется с обычными людьми. Тем более, 2 из 5 респондентов в Украине сообщили, что у них есть близкие родственники в РФ.

Абсолютное большинство украинцев (76% в целом, 73-77% в зависимости от региона) считают, что граждане РФ не оказывают влияния на политику руководства РФ.

Независимость Украины от РФ поддерживают 88% украинцев и 75% россиян, объединения Украины с РФ желают 6% украинцев и 18% россиян. Количество украинцев, желающих закрытых границ с РФ, составляет 39% (а россиян – 24%), а количество украинцев, желающих независимых отношений, но без границ и таможен, составляет 49% (а россиян – 51%).

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 2003 респондентов во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, и 1,1% для показателей, близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке 1603 человек методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, и 1,5%, для показателей, близких к 5%.

С апреля 2020 года опрос не является полностью эквивалентным, потому что в РФ исследования проводятся методом личного (face-to-face) интервью, а в Украине – методом телефонного опроса (computer-assisted telephone interviews).