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10:33 17.12.2021

Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году

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Кулеба назвал 10 побед украинской дипломатии в 2021 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал 10 побед дипломатии Украины в 2021 году.

"Первые за 30 лет стратегия внешнеполитической деятельности, азиатская и африканская стратегия, стратегия публичной дипломатии и коммуникационная стратегия МИД", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.

По его словам, второй победой стало создание Крымской платформы, третьей - визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты и построение доверительных отношений с новой администрацией президента США Джозефа Байдена.

"Четвертое. Открытие новых экономических возможностей для украинских компаний, экспансия украинского экспорта. Пятое. Усиление украинского войска усилиями дипломатов", - отметил Кулеба.

Министр указал, что шестой победой стал запуск Ассоциированного трио и его признание со стороны ЕС, седьмой - деэскалация угроз по безопасности весной и мобилизация партнеров на разработку пакета сдерживания России сейчас.

"Восьмое. Эвакуация из Афганистана и Сектора Газа около тысячи людей. Девятое. Сохранение возможностей для путешествий украинцев Европой. Десятое. Гордость за Украину, которую мы укрепляли на протяжении этого года. Мы провели Саммит первых леди и джентльменов, привезли Конституцию Пилипа Орлика впервые в Украину, захватили позиции лидеров в противодействии дезинформации, обеспечили решение о возвращении скифского золота и внесение крымскотатарского орнамента орнек в список ЮНЕСКО", - рассказал Кулеба.

Теги: #кулеба #мид
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