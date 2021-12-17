Венедиктова пригласила Австралию приобщиться к работе Международного совета экспертов по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта в Украине

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила сотрудничество и взаимодействие по делу об уничтожении самолета рейса МН17с чрезвычайным и полномочным послом Австралии в Украине Брюсом Эдвардсом, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в пятницу.

"Дело МН17 до сих пор болит всему цивилизованному миру. Поставить в нем точку и привлечь к ответственности виновных – задача чести для всех, кто участвует в его расследовании и судебном разбирательстве. Сейчас мы ожидаем справедливого решения Окружного суда Гааги по 4 обвиняемым и продолжаем работать, чтобы установить всех причастных к этому преступлению", – заявила Венедиктова.

В Офисе генпрокурора отмечают, что в настоящее время продолжается активная работа Международной совместной следственной группы и неоценимый вклад осуществляют находящиеся в Украине представители Федеральной полиции Австралии.

"Ирина Венедиктова также пригласила австралийских специалистов приобщаться к работе Международного совета экспертов по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, созданного при Офисе Генпрокурора", - подчеркивают в ОГП.

Там уточняют, что Брюс Эдвардс, в свою очередь, отметил, что взаимодействие на всех возможных международных платформах будет способствовать достижению общих целей – привлечению к ответственности всех виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Кроме того, австралийский дипломат поблагодарил Украину за плодотворную работу, высокий уровень сотрудничества и стремление к результату в расследовании трагедии МН17.

"Участники встречи также обсудили объединение усилий и по другим направлениям, в частности в сфере противодействия киберпреступлениям", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: Гиркин (Стрелков), Дубинский, Пулатов и Харченко, которые были объявлены в международный розыск. Они обвиняются в убийстве 298 пассажиров самолета и его крушении.

9 марта в Нидерландах в судебном комплексе Схипхол близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 "Малайзийской авиакомпании". На скамье подсудимых должны были быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает русский адвокат Кутина. Суд проходил в отсутствие обвиняемых.

Суд в деле о сбитом МН17 будет готов огласить приговор в конце 2022 года, сообщил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.