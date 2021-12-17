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09:31 17.12.2021

ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных на украинских заводах боевых машин – ГУР Минобороны

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ВСУ получили партию модернизированных и отремонтированных на украинских заводах боевых машин – ГУР Минобороны

Вооруженных силы Украины получили от украинских бронетанковых заводов партию модернизированных и отремонтированных боевых машин, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в пятницу.

"Львовский бронетанковый завод сообщил о передаче Вооруженным силам Украины модернизированных танков Т-64 и капитально отремонтированных БМП-1. В свою очередь Житомирский бронетанковый завод заявил об отгрузке армейцам партии отремонтированных и модернизированных БМП-2 и БРЭМ-2", - говорится в сообщении, обнародованном в фейсбуке.

В нем уточняется, что, по словам генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" (в который входят оба предприятия) Юрия Гусева, украинские заводы в случае необходимости готовы увеличить объемы производства вооружения и военной техники для нужд ВС Украины.

Теги: #всу #военная_техника #гур_минобороны
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