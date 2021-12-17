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08:39 17.12.2021

Днепропетровскому блогеру, угрожавшему полицейскому, объявили о подозрении

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Днепропетровскому блогеру, угрожавшему полицейскому, объявили о подозрении

Харьковские правоохранители объявили о подозрении и открыли уголовное производство против Днепропетровского блогера по факту его угроз патрульному полицейскому, подозреваемому грозит ограничение свободы или лишение свободы до трех лет, сообщила пресс-служба департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"На одной из улиц Харькова экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки Mersedes, который двигался без номерных знаков. Водитель авто начал вызывающе выражать свое пренебрежение к работникам полиции. Унижение, угрозы, нецензурная брань – все это происходило в присутствии группы лиц, которые приехали "поддержать" мужчину и фиксировали конфликт на видео. Когда один из патрульных приблизился к дебоширу, мужчина плюнул полицейскому в лицо. Событие получило широкую огласку в средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили и задержали правонарушителя – 37-летнего автора скандального блога из Днепропетровщины. В ходе санкционированного обыска в машине фигуранта обнаружили и изъяли газовые баллончики, элементы полицейской форменной одежды и проблесковые маячки, запрещенные в свободном обращении, автомобильные номера иностранной регистрации.

В настоящее время ему сообщили о подозрении по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

За совершенные действия ему может грозить наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Теги: #украина #подозрение #харьков #блогер
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