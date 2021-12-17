В Украине за сутки выявили 8 899 новых случаев заболевания Сovid-19, выздоровело 21 650 человек, 328 умерло

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 8 899 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 21 650 человек, 328 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8 899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 779, медработников – 98); 132 991 Человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек. Также за прошедшие сутки: госпитализировано – 2 028 человек; летальных исходов – 328; выздоровело – 21 650 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

В Минздраве сообщают о том, что 46,1% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации.

Днем ранее, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки выявили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки выявили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря выявили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки выявили 9 371 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 597 046 человек; выздоровело – 3 306 465 человек; летальных случаев – 92 641.

С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу – 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек. В общей сложности проведено 27 137 674 прививки.