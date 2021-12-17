С начала суток российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины, погиб один боец ВСУ, еще один ранен

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе 5 раз открывали огонь по украинским позициям, погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 16 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В направлении Новолуганского наемники вели огонь из стрелкового оружия. Вблизи Песков враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. В районе Золотого-4 и Майского противник обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Павлополя российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

"По состоянию на 7 часов утра, 17 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.