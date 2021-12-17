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03:46 17.12.2021

"Альфа-банк" начал начислять клиентам "ковидную тысячу

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"Альфа-банк" начал начислять клиентам "ковидную тысячу

"Альфа банк" начал начислять привитым от коронавируса клиентам по 1 тыс. грн, в ближайшее время средства получат те, кто подал заявки на программу "Поддержка" в "Дие", сообщила пресс-служба банка.

"1000 грн прямо сейчас? Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карту еПоддержка в Sense, принял участие в бета-тесте и выбрал в приложении "Дия" Альфу деньги уже на счету", - говорится в сообщении.

Кроме того, в банке отметили, что для того получения выплаты за вакцинацию необходимо зайти в приложение Sense SuperApp, а в разделе "Быстрые действия и функции" оформить карту "Поддержка". После чего необходимо перейти в приложение "Дия" и выбрать счет для начисления 1 тыс. грн.

 

Теги: #выплаты #банки #украина #вакцины
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