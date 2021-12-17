Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году

Украина получит 50 вертолетов Aurbus в 2022 году, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"На следующий год есть очень амбициозные планы на качественное оснащение техникой и статус крупнейшего в Европе парка авиа техники. Так, мы получим 50 современных вертолетов французского производства Aurbus Helicopters", - написал Монастырский на своей странице в фейсбуке.

Он отмтеил, что построят Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки и поможет ликвидировать природные пожары на ранней стадии.

По словам министра, вся эта техника будет обеспечивать реализацию двух важных проектов – "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности".

Монастырский пояснил, что "Единое аэромедицинское пространство" позволит покрыть Украину пунктами базирования вертолетов для воздушной эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. "Европейский хаб пожарной безопасности" поможет предупредить до 90% лесных пожаров благодаря использованию противопожарных самолетов производства ГП "Антонов".