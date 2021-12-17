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02:46 17.12.2021

Проект санкций ЕС на случай нападения РФ на Украину озвучат, если он станет актуальным

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Проект санкций ЕС на случай нападения РФ на Украину озвучат, если он станет актуальным

Санкции, которые ЕС будет готов ввести в случае нападения России на Украину, сейчас нет смысла озвучивать публично, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Это конфиденциальная информация, которая будет опубликована, если этого потребует развитие событий", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Сейчас приоритет - это политическое урегулирование, диалог", - добавил он.

Макрон также сообщил, что лидеры стран ЕС на завершившемся в ночь на пятницу саммите продлили на полгода уже действовавшие против РФ ограничительные меры.

Теги: #ес #россия #санкции #франция
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