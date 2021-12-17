Украина приветствует принятие ГА ООН усиленной резолюции по Крыму

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствует принятие Генеральной Ассамблеей ООН усиленной резолюции по правам человека в Крыму, сообщила пресс-служба МИД.

"Приветствую одобрение 16 декабря Генеральной Ассамблеей ООН обновленной и усиленной резолюции "Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и г.Севастополь, Украина", - цитирует пресс-служба слова Кулебы.

Отмечается, что резолюция требует от России прекратить безосновательные задержания и аресты жителей Крыма, освободить незаконно удерживаемых за решеткой граждан Украины, в частности, Эмира-Усеина Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаева, Владислава Есипенко, Наримана Джеляла и других.

Кроме того, документ призывает государства-члены ООН усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для улучшения ситуации с правами человека в Крыму.

Также отмечается, что наращивание военной группировки во временно оккупированном Крыму и многочисленные учения российских вооруженных сил влекут за собой значительные долгосрочные негативные последствия в регионе, в частности, затрудняют обеспечение основополагающих прав гражданского населения.

"Резолюция содержит призыв в РФ прекратить политику принудительного изменения демографического состава Крыма, осуждает проведенную Россией Всероссийскую перепись населения, признаваемую недействительной на территории Крыма", - сказано в сообщении.

Кроме того, резолюция предусматривает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой.

В пресс-службе МИД добавили, что изменения в названии резолюции этого года непосредственно отражают незаконные действия России по временной оккупации украинского полуострова.

Кулеба отметил, что документ стал шестой подряд резолюцией Генассамблеи ООН по правозащитной проблематике в оккупированном Крыму и уже 11 в контексте международного реагирования на попытку незаконной аннексии Россией украинского полуострова.

"Мы продолжим прилагать максимум усилий по деоккупации украинского полуострова и привлечению России к международно-правовой ответственности", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.