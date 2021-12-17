В Украину прибыл член нового правительства Германии

Член нового правительства Германия Тобиас Линднер прибыл в Украину, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Член нового правительства Германии, госминистр МИД Тобиас Линднер (Зеленые) прибыл только что в Украину", - написал Мельник в своем микроблоге Твиттер в ночь на пятницу.

По его словам, это первый визит немецкого государственного представителя в Украину.

"Ожидаем от Германии практическую помощь в т.ч. военную – для предотвращения новой агрессии России и освобождения оккупированных Крыма и Донбасса", - отметил Мельник.