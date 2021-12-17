Система Минздрава прошла пик заболеваемости, убежден Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко убежден, что система Минздрава прошла пик заболеваемости.

"Когда я был заместителем министра, у нас было 35 тыс. звонков и обращений. Мы каждое утро просыпались и думали, справится ли наша система экстренной медицинской помощи с таким числом вызовов. Когда я стал министром, в эту волну было 57 тыс. вызовов в сутки. Скажите, куда она не приехала? Всегда были места, куда госпитализировать. Были критические точки, в некоторых населенных пунктах больший рост (заболеваний – ИФ), но система здравоохранения прошла пик заболеваемости, которого не ожидал никто", - сказал Ляшко в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 в четверг вечером.