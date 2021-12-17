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01:52 17.12.2021

Украина призвала западных партнеров к ускорению работы над пакетом жестких экономических санкций против РФ

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Украина призвала западных партнеров к ускорению работы над пакетом жестких экономических санкций против РФ

Украина призывает западных партнеров ускорить работу над пакетом жестких экономических санкций против РФ на случай дальнейшей эскалации, чтобы четко продемонстрировать цену за возможную дальнейшую агрессию и заставить Москву отказаться от нее, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я повторяю всем своим коллегам: мы не можем допустить еще одного масштабного кровопролития, еще одной катастрофы. И если она состоится, Украина будет обороняться, но вам все равно придется вводить санкции. Если вы ускорите разработку пакета жестких санкций сейчас и сразу продемонстрируете России цену, которую ей придется заплатить при новом нападении, это в принципе сдержит РФ от такого сценария", - рассказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC.

Кулеба отметил, что в 2014 году Европейский Союз ввел серьезные санкции против РФ очень поздно, только после гибели почти трехсот пассажиров рейса МН17, сбитого российской ракетой, а также сотен погибших на войне украинцев.

В то же время министр сообщил, что ситуация в 2021 году существенно отличается, и сейчас партнеры по призыву Украины уже работают над разработкой санкций против РФ на случай расширения агрессии.

"Насколько нам известно, в основном речь идет об экономических ограничениях торговли и инвестиций с РФ, ограничениях суверенного долга РФ, ограничениях банковских операций, поднимается также вопрос отключения России от SWIFT", - рассказал он.

В то же время, Кулеба подчеркнул, что разработка непосредственных санкционных механизмов является внутренним делом стран-партнеров.

Теги: #рф #кулеба #украина #санкции
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