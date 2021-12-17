Помощник госсекретаря США сообщила представителям НАТО о результатах поездок в Киев и Москву

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в четверг проинформировала представителей НАТО о ее встречах в Киеве и в Москве, сообщила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Карен Донфрид в Брюсселе провела встречи с союзниками по НАТО и проинформировала их о ее встречах в Киеве и в Москве, которые состоялись у нее на этой неделе", - сказала Жан-Пьер.

"Мы постоянно консультируемся с нашими европейскими партнерами и союзниками о наилучших путях развития переговоров по безопасности, о которых недавно договорились президенты Байден и Путин", - отметила она.