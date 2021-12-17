Украина убеждена, что у проекта "Северный поток-2" нет никакого коммерческого или морального оправдания, поэтому к нему в полном объеме должны применяться буква и дух европейского законодательства, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Северный поток 2 не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но противоречит базовому принципу энергетики ЕС – диверсификации", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC, цитирует его слова пресс-служба МИД.

Кулеба отметил, что Россия использует газ как оружие, и граждане и бизнесы стран ЕС уже могли в этом убедиться, платя значительно более высокую цену за газ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин шантажировал европейские страны с самого начала нынешнего искусственного энергетического кризиса, намекая, что именно сертификация Северного потока-2 позволит вернуть цены на газ к прежнему уровню.

"Что это как не использование газа как оружия?" - уточнил он.

Вместе с тем, Кулеба добавил, что его первый телефонный разговор с новым министерством иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок оставил обнадеживающее впечатление. Он также подчеркнул, что Украина услышала слова новой руководительницы немецкой дипломатии по "Северному потоку-2".

"В нашем первом разговоре мы с немецкой коллегой согласились, что к этому проекту должны быть применены как буква, так и дух Третьего энергопакета ЕС", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Также он отметил готовность украинской стороны и в дальнейшем работать с новым правительством ФРГ и объяснять позицию Украины, а также опасные стратегические последствия, которые может иметь политика попустительства России.