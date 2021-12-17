В Украине планируют вакцинировать 70% граждан, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня вакцинировано взрослого населения старше 18 лет 40%. Наша цель – 70%. Мы разрешили в понедельник дополнительную дозу для иммуноскомпроментированных людей. То есть, людей со сниженным иммунитетом. Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", - сказал Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером.

По его словам, Украина подписала контракт с фармацевтической компанией "Pfizer" на 2022 год на поставку в страну еще 25 млн доз вакцины и 20 млн на 2023 г. соответственно.

Он отметил, что третья бустерная доза защищает конкретного человека дополнительно.

По словам Ляшко, в ноябре вакцинировались около 7 млн человек. "Сейчас мы делаем больше миллиона (прививок – ИФ) в неделю. Вакцинация падает, но держится на достаточно высоком уровне", - считает министр.

Также он отметил, что в настоящее время в Украине 10 млн доз вакцин разных фармкомпаний на выбор.

Кроме того, Ляшко отметил, что дополнительно укомлектовывают больницы кислородными станциями. "Все проголосовали за наполнение спецфонда по борьбе с коронавирусом. Когда законопроект проголосован, можно спросить у Министерства здравоохранения, сколько нужно кислородных станций. И понимать, что началось наполнение спецфонда. Это плановое заполнение больниц и улучшение", - подытожил он.