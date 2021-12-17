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00:30 17.12.2021

Североатлантический совет НАТО с связи наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

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Североатлантический совет НАТО с связи наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

Североатлантический совета НАТО в связи с наращиванием российской военной мощи на границе с Украиной выступил с заявлением, призвав Россию прекратить эскалацию.

Текст заявления распространен поздним вечером в четверг штаб-квартирой альянса.

"Мы серьезно обеспокоены существенным, неспровоцированным и неоправданным наращиванием российской военной мощи на границах Украины в последние месяцы и отвергаем ложные заявления России о провокациях со стороны Украины и НАТО. Мы призываем Россию немедленно прекратить эскалацию, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности", - сказано в заявлении.

Североатлантический совет констатировал, что "серьезно оценивает последствия нынешней ситуации для безопасности Североатлантического союза". "Мы всегда будем решительно реагировать на любое ухудшение условий нашей безопасности, в том числе, если это необходимо укрепляя нашу позицию коллективной обороны. НАТО примет все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты всех союзников по НАТО. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и дорого обойдется. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС", - заявили в НАТО.

Кроме того, Североатлантический совет вновь подтвердил свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно-признанных границ и призвал Россию вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами и обязательствами. "Мы поддерживаем право всех стран самостоятельно определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Отношения НАТО с Украиной - это вопрос только Украины и 30 союзников по НАТО. Мы категорически отвергаем любые попытки разделить безопасность союзников", - заявили в альянсе.

Вместе с тем, союзники подтвердили, что "готовы к конструктивному диалогу с Россией". "Мы подтверждаем наше давнее приглашение в Россию на заседание Совета Россия-НАТО в ближайшем будущем. Нам известны недавние предложения России по европейской безопасности. Мы ясно понимаем, что любой диалог с Россией должен вестись на основе взаимности, учитывать озабоченность НАТО по поводу действий России, основываться на основных принципах и основополагающих документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО. Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия. ОБСЕ также является актуальной платформой", - сказано в заявлении.

Теги: #совет #рф #заявление #нато
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