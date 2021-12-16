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23:22 16.12.2021

В случае военного вторжения России в Украину против нее введут наиболее жесткие и беспрецедентные санкции

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В случае военного вторжения России в Украину против нее введут наиболее жесткие и беспрецедентные санкции

В случае военного вторжения России в Украину против нее будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Давайте четко скажем. В ЕС существует консенсус, в том числе, его поддерживают Германия, Франция и другие страны, что в случае военного вторжения России в Украину, новой волны вторжения против нее, будут введены наиболее жесткие и беспрецедентные санкции. Вопрос лишь в том, доводить ли сейчас до России полный перечень этих последствий, или все же сохранять возможность для диалога с ней на этом этапе. Но дискуссии об этом, наказывать Россию или не наказывать в случае агрессии против Украины - нет. Однозначно, наказывать! И в этом отношении полное взаимопонимание", - заявил Кулеба в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 в четверг вечером.

Теги: #рф #кулеба #украина #санкции
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