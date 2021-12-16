События

22:42 16.12.2021

Лидеры ЕС призвали РФ к срочной де-эскалации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая агрессия будет иметь огромные последствия

1 мин читать
Лидеры ЕС призвали РФ к срочной де-эскалации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая агрессия будет иметь огромные последствия

Лидеры Европейского союза призвали Россия к срочной де-эскалации ситуации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь огромные последствия.

Речь об этом идет в выводах, одобренных всеми 27 главами государств и правительств стран-членов ЕС на заседании Европейского совета, который прошел в четверг в Брюсселе.

"Европейский совет подчеркивает срочную необходимость для России де-эскалировать напряжение, причиной которой является военное наращивание вдоль границы с Украиной и агрессивная риторика. Европейский совет вновь заявил о своей полной поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и повлечет в ответ суровую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - говорится в документе.

Европейский совет также констатировал, что "поощряет дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат для достижения полного выполнения Минских договоренностей".

Теги: #рф #де_эскалация #украина #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:30 17.12.2021
В Украину прибыл член нового правительства Германии

В Украину прибыл член нового правительства Германии

02:21 17.12.2021
Украина заключила контракты на закупку таблеток от COVID-19

Украина заключила контракты на закупку таблеток от COVID-19

02:04 17.12.2021
Система Минздрава прошла пик заболеваемости, убежден Ляшко

Система Минздрава прошла пик заболеваемости, убежден Ляшко

01:52 17.12.2021
Украина призвала западных партнеров к ускорению работы над пакетом жестких экономических санкций против РФ

Украина призвала западных партнеров к ускорению работы над пакетом жестких экономических санкций против РФ

01:19 17.12.2021
Кулеба: "Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания

Кулеба: "Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания

01:12 17.12.2021
В Украине планируют вакцинировать 70% граждан

В Украине планируют вакцинировать 70% граждан

00:30 17.12.2021
Североатлантический совет НАТО с связи наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

Североатлантический совет НАТО с связи наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

00:12 17.12.2021
Рецидивист "заминировал" харьковский ж/д вокзал, ему грозит до 6 лет тюрьмы

Рецидивист "заминировал" харьковский ж/д вокзал, ему грозит до 6 лет тюрьмы

23:22 16.12.2021
В случае военного вторжения России в Украину против нее введут наиболее жесткие и беспрецедентные санкции

В случае военного вторжения России в Украину против нее введут наиболее жесткие и беспрецедентные санкции

23:14 16.12.2021
Кулеба: Украина готова исполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей саммита Нормандского формата-2019 по безопасности

Кулеба: Украина готова исполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей саммита Нормандского формата-2019 по безопасности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Североатлантический совет НАТО с связи наращиванием военного присутствия РФ на украинской границе выступил с заявлением

Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

ПОСЛЕДНЕЕ

Помощник госсекретаря США сообщила представителям НАТО о результатах поездок в Киев и Москву

NASA назвало имена двух астронавтов, которые отправятся к МКС на корабле SpaceX Dragon в 2023 году

В Новой Каховке неизвестные совершили поджог автомобиля депутата горсовета от "Евросолидарности"

Украина и Хорватия заключили Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов

США побуждают ЕС подготовить санкции против российских энергетических компаний и банков на случай вторжения РФ в Украину

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 требует от Ирана определиться с позицией относительно участия в переговорах по выплате репараций

В Италии зафиксировали за сутки более 26 тыс. случаев COVID-19 - максимальное количество с марта

В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА