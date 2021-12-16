Лидеры ЕС призвали РФ к срочной де-эскалации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая агрессия будет иметь огромные последствия

Лидеры Европейского союза призвали Россия к срочной де-эскалации ситуации на украинской границе и предупредили, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь огромные последствия.

Речь об этом идет в выводах, одобренных всеми 27 главами государств и правительств стран-членов ЕС на заседании Европейского совета, который прошел в четверг в Брюсселе.

"Европейский совет подчеркивает срочную необходимость для России де-эскалировать напряжение, причиной которой является военное наращивание вдоль границы с Украиной и агрессивная риторика. Европейский совет вновь заявил о своей полной поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и повлечет в ответ суровую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами", - говорится в документе.

Европейский совет также констатировал, что "поощряет дипломатические усилия и поддерживает Нормандский формат для достижения полного выполнения Минских договоренностей".