Украина и Хорватия заключили Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов

Украина и Хорватия заключили Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины и Хорватской экономической палатой", - написал Кирилич в своем микроблоге Твиттер в четверг вечером.

Следующим этапом стран, по его словам, ожидается серия совместных проектов.