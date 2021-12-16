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21:40 16.12.2021

Украина и Хорватия заключили Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов

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Украина и Хорватия заключили Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов

Украина и Хорватия заключили Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов, сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

"Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между Советом экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины и Хорватской экономической палатой", - написал Кирилич в своем микроблоге Твиттер в четверг вечером.

Следующим этапом стран, по его словам, ожидается серия совместных проектов.

Теги: #хорватия #сотрудничество #украина
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