США побуждают ЕС подготовить санкции против российских энергетических компаний и банков на случай вторжения РФ в Украину

США подталкивают Европейский союз к завершению подготовки санкций на случай вторжения России в Украину, которые затронут российский энергетический сектор и банки, передает агентство Bloomberg со ссылкой источники.

"Администрация Байдена (президента США Джо Байдена - ИФ) подталкивает Европейский союз завершить разработку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые можно было бы ввести совместно с США в случае нападения России нападет в Украину", - информирует Bloomberg.

При этом источники отметили, что союзники из ЕС в отличие от США настроены менее радикально в вопросе введения санкции против России.

По данным источников, в Брюсселе также считают проблематичным отключение РФ от платежной системы SWIFT в рамках санкций. Как сообщалось ранее, администрация США рассматривает эту меру на случай нападения России в Украину. Телеканал CNN назвал это "ядерной опцией".

Сообщения от источников поступили на фоне саммита ЕС, где лидеры обсуждают пакет новых ограничительных мер на случай вторжения России в Украину.