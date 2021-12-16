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20:48 16.12.2021

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

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"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

Французский ритейлер "Ашан" открыл 12-й магазин формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун", до конца года таких магазинов будет 16, сообщили в пресс-службе ритейлера агентству "Интерфакс-Украина".

Магазин формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун" стал первым в Украине автономным магазином. Формат pick up point объединяет традиционный магазин у дома с пунктом выдачи интернет-заказов.

Как пояснили в пресс-службе, для того чтобы попасть в автономный магазин, нужно иметь приложение "Ашан". На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.

Автономный магазин стал второй торговой точкой формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун", результаты работы первой в компании считают успешными.

В "Ашан" объяснили, что выбрали именно этот жилой комплекс для пилота еще и потому, что здесь живут в основном молодые люди, работающие в сфере новых технологий. Для них важно чувствовать диджитализацию во всех сферах жизни.

Французкий ритейлер развивает два варианта pick up point: "Стрит" - "здоровый перекус на улице", располагаются в людных местах, ставка на быструю и полезную еду. "Резиденс" - "магазин у дома", с более широким ассортиментом. Во всех вариантах есть кофе и хот-доги, почтоматы, зона кофе-брейка.

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", насчитывает более 30 магазина разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в девяти городах, а также развивает e-commerce.

Теги: #расширение #ашан #магазины
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