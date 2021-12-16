Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

Приоритетные направления американской помощи, помогающей Киеву противодействовать российской агрессии, включают в себя предоставление Украине современного оружия, углубленный обмен разведывательной информацией, а также введение экономических санкций против государства-агрессора, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина – это демократическая страна, и мы хотим иметь право самостоятельно определять собственное будущее. Украина уже больше семи лет противостоит российской агрессии, и мы знаем, как это делать. В то же время, американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных и помогать нам обороняться", - рассказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC, которое цитирует пресс-служба МИД Украины.

Он подчеркнул, что будущее Украины решается в Киеве, а не в Москве, а также добавил, что Украина способна защищать себя и полагается на собственное войско, однако помощь партнеров существенно помогает нашему государству противодействовать российской агрессии и сдерживать дальнейшую эскалацию со стороны РФ.

"Украина – это прекрасная страна, которая заслуживает поддержки в противодействии агрессии России. Ключевые элементы такой поддержки со стороны США – это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", - подытожил министр.