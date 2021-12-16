События

20:37 16.12.2021

Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

1 мин читать
Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

Приоритетные направления американской помощи, помогающей Киеву противодействовать российской агрессии, включают в себя предоставление Украине современного оружия, углубленный обмен разведывательной информацией, а также введение экономических санкций против государства-агрессора, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина – это демократическая страна, и мы хотим иметь право самостоятельно определять собственное будущее. Украина уже больше семи лет противостоит российской агрессии, и мы знаем, как это делать. В то же время, американское оружие, военные технологии и углубленный обмен разведывательной информацией способны спасать жизнь украинских военных и помогать нам обороняться", - рассказал Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC, которое цитирует пресс-служба МИД Украины.

Он подчеркнул, что будущее Украины решается в Киеве, а не в Москве, а также добавил, что Украина способна защищать себя и полагается на собственное войско, однако помощь партнеров существенно помогает нашему государству противодействовать российской агрессии и сдерживать дальнейшую эскалацию со стороны РФ.

"Украина – это прекрасная страна, которая заслуживает поддержки в противодействии агрессии России. Ключевые элементы такой поддержки со стороны США – это американские экономические санкции против России, американское вооружение для Украины и американская разведывательная информация", - подытожил министр.

Теги: #сша #помощь #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:05 16.12.2021
Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

03:03 16.12.2021
Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

Байден выдвинул кандидатуру дочери экс-президента США Кеннеди на пост посла в Австралии

21:02 15.12.2021
Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

Зеленский не чувствовал давления со стороны США в отношении проведения выборов в ОРДО и ОРЛО

20:56 15.12.2021
Зеленский: хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе

Зеленский: хотел бы, чтобы США играли одну из главных ролей в урегулировании ситуации на Донбассе

19:36 15.12.2021
Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, документ отправится на подпись к президенту - СМИ

18:45 15.12.2021
Посольство США призвало предоставить помощь Наталье Стаценко и другим удерживаемым в ОРДЛО украинцам

Посольство США призвало предоставить помощь Наталье Стаценко и другим удерживаемым в ОРДЛО украинцам

09:05 15.12.2021
США продолжают консультации с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности

США продолжают консультации с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности

06:56 15.12.2021
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

06:33 15.12.2021
Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга до $31,4 трлн

03:02 15.12.2021
Зонд Parker стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца - NASA

Зонд Parker стал первым космическим аппаратом, побывавшим в верхних слоях атмосферы Солнца - NASA

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 требует от Ирана определиться с позицией относительно участия в переговорах по выплате репараций

В Италии зафиксировали за сутки более 26 тыс. случаев COVID-19 - максимальное количество с марта

В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

НБУ постановил гендерно уровнять вознаграждение в банках

Нам необходимо наработать механизм имплементации украино-израильского соглашения о безвизовых поездках - Монастырский

monobank выплатил первые 230 млн на карточки "еПоддержка", ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

Монастырский: антисемитизма в Украине нет, МВД прилагает все усилия для недопущения манипуляций и попыток раздора

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА