События

20:08 16.12.2021

В Италии зафиксировали за сутки более 26 тыс. случаев COVID-19 - максимальное количество с марта

1 мин читать
В Италии зафиксировали за сутки более 26 тыс. случаев COVID-19 - максимальное количество с марта

Медицинские службы Италии выявили за сутки 26 тыс. 109 случаев коронавируса - самый высокий показатель за период с 12 марта этого года, сообщает в четверг издание The Guardian.

Также за сутки скончались 123 человека по причинам, связанным с COVID-19.

Между тем, отмечает The Guardian, за последние три недели уровень заболеваемости COVID-19 в Италии вырос на 90%, а количество летальных исходов в сутки - на 73%.

Ранее на этой неделе стало известно, что власти Италии усилят ограничения для приезжающих из стран Евросоюза: сдача теста на COVID-19 станет обязательной для всех въезжающих, а тот, кто не вакцинирован, должен будет изолироваться на пять дней по приезду. Новые меры вступят в силу 16 декабря и продлятся до 31 января.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Италии было диагностировано свыше 5,3 млн заражений, более 135 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, а более 4,8 млн человек выздоровели.

Теги: #рост #италия #заболеваемость #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:52 16.12.2021
В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

08:54 16.12.2021
В Германии растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев

В Германии растет заболеваемость COVID-19, за сутки выявили более 56,6 тыс. новых случаев

08:31 16.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 272 млн

08:15 16.12.2021
В Украине за сутки выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло – Минздрав

В Украине за сутки выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 25 499 человек, 355 умерло – Минздрав

01:57 16.12.2021
Макрон полагает, что Франция близка к обязательной вакцинации против коронавируса

Макрон полагает, что Франция близка к обязательной вакцинации против коронавируса

19:36 15.12.2021
"Омикрон" может оказаться самой серьезной угрозой для британского здравоохранения за всю пандемию COVID-19 - власти страны

"Омикрон" может оказаться самой серьезной угрозой для британского здравоохранения за всю пандемию COVID-19 - власти страны

18:06 15.12.2021
Италия запретила въезд гражданам Украины из-за COVID-19

Италия запретила въезд гражданам Украины из-за COVID-19

08:28 15.12.2021
Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 271,4 млн

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 271,4 млн

08:15 15.12.2021
В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

В Украине за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло

18:06 14.12.2021
Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Зеленский и премьер Италии Драги обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Американское оружие, военные технологии и разведданные помогают спасать жизни украинских военных – Кулеба

Международная группа по координации помощи жертвам рейса PS752 требует от Ирана определиться с позицией относительно участия в переговорах по выплате репараций

Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

НБУ постановил гендерно уровнять вознаграждение в банках

Нам необходимо наработать механизм имплементации украино-израильского соглашения о безвизовых поездках - Монастырский

monobank выплатил первые 230 млн на карточки "еПоддержка", ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

Монастырский: антисемитизма в Украине нет, МВД прилагает все усилия для недопущения манипуляций и попыток раздора

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

ЕС передал Нацполиции 10 мобильных лабораторий для инспекторов-криминалистов

РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА