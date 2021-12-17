17 декабря: Какой сегодня праздник

17 декабря отмечают Международный день неудачника, день защиты секс-работников от насилия и жестокости, в Украине - День работника государственной исполнительной службы, а у православных - День памяти cвятой великомученицы Варвары.

Еще в этот день, в 1989 году в США вышла первая серия мультсериала "Симпсоны", а в 1903 году, 118 лет назад отцы современной авиации братья Райт испытали летательный аппарат тяжелее воздуха.

День работника государственной исполнительной службы

День работника государственной исполнительной службы Украины – профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года ежегодно 17 декабря.

В официальном календаре профессиональных праздников он появился после подписания соответствующего указа президентом страны Виктором Ющенко в июле 2009 года. В документе говорится, что День сотрудника государственной исполнительной службы устанавливается, "учитывая значение органов государственной исполнительной службы в обеспечении исполнения решений судов, третейских судов и других органов, а также должностных лиц, в поддержку инициативы Министерства юстиции Украины и общественности".

Каждый год во время мероприятий, посвященных Дню сотрудника государственной исполнительной службы, отмечается, что "деятельность этой сферы направлена на соблюдение принципов законности, справедливости и гуманизма и создает основу для развития Украины как современного правового государства".

Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости

Ежегодно, начиная с 2003 года, 17 декабря в разных странах отмечается Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, инициатором проведения которого выступила международная организация "Сеть организаций, выступающих в защиту прав секс-работников".

У этой даты, призванной обратить внимание общества на проблемы, связанные с жестокостью и насилием, которым нередко подвергаются работники сферы сексуальных услуг, есть своя традиция, получившая название "Марш красных зонтов". В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работников выходят на улицы с красными зонтами.

Красный зонт является символом защиты от жестокости по отношению к женщинам, зарабатывающим проституцией, со стороны милиции, сутенеров, клиентов и двуличного общества. Впервые красный зонт как символ сопротивления возник в 2001 году в Венеции на Первом всемирном конгрессе секс-работников.

Церковный праздник

Православные 17 декабря почитают память Великомученицы Варвары. Святая Варвара в 306 году в юном возрасте в г. Илиополе (Малая Азия) пострадала за исповедание веры Христовой – по приговору местной власти ее казнил собственный отец, жестокий язычник Диоскор. После ее кончины дева Варвара стала почитаться христианами, как святая великомученица. Святость девы Варвары проявляется также через многие чудеса, которые совершались у ее гробницы.

После утверждения христианства в Римской империи мощи святой Варвары почитались в городе, где она пострадала, а потом были перенесены в Константинополь. Согласно летописным свидетельствам в начале XII в. мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Киев византийской княжной Варварой – женой великого Киевского князя Святополка-Михаила Изяславича, и установлены в построенном этим князем Михайловском Златоверхом соборе. В этом храме они находились более 800 лет – до времени его закрытия и разрушения. С 1960 г. мощи святой великомученицы Варвары находятся в Свято-Владимирском патриаршем кафедральном соборе Киева.

Именины: Варвара, Геннадий, Иван, Ульяна, Яна.