Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины

Высокие темпы вакцинации - свыше 1 млн человек в неделю - позволяют Украине избегать введения локдауна в условиях пандемии, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет", - заявил он на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и Мир 2022" в Киеве в четверг.

Премьер напомнил, что уровень вакцинации в Украине уже превысил 40%.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, в частности, ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго. Он пояснил, что вакцинация полностью на защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузку на медицинскую систему.

Как сообщалось, на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал - до конца марта 2022 года.