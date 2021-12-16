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18:50 16.12.2021

Нам необходимо наработать механизм имплементации украино-израильского соглашения о безвизовых поездках - Монастырский

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Нам необходимо наработать механизм имплементации украино-израильского соглашения о безвизовых поездках - Монастырский

Возобновление возможности путешествий после ограничений, связанный с пандемией COVID-19, актуализирует сложности безвизовых поездок по соглашению между правительствами Украины и Израиля, отмечает министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

В четверг, выступая на Kyiv Jewish Forum, Монастырский подчеркнул, что одним из важных направлений работы МВД является преодоление сложностей в имплементации украино-израильского соглашения о безвизовых поездках граждан, которое было подписано между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля в 2010 году.

"Речь идет о значительном количестве отказов гражданам Украины в пересечении границы Израиля и о недопуске отдельных граждан Израиля при въезде в нашу страну", - пояснил глава МВД.

По его словам, с учетом пандемии COVID-19 и введения ограничений этот вопрос несколько утратил свою актуальность, однако с возобновлением возможности путешествий подобные ситуации вновь могут иметь место.

"К решению этой проблемы предлагаю подойти комплексно – как на уровне правоохранительных органов, так на уровне экспертных и политических кругов. Наша задача – выработать такой механизм, который был бы эффективным и устраивал бы обе стороны", - резюмировал Монастырский.

Теги: #поездки #украина #израиль
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