Монастырский: антисемитизма в Украине нет, МВД прилагает все усилия для недопущения манипуляций и попыток раздора

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заверяет, что в Украине нет такого явления, как антисемитизм, а любые проявления ненависти по национальному признаку пресекаются органами МВД.

"Антисемитизм. Хочу уверенно сказать, что этому явлению в Украине места нет и не будет", - сказал министр в четверг, выступая на Kyiv Jewish Forum.

По его словам, система МВД "прилагает максимум усилий для недопущения каких-либо манипуляций и попыток раздора в обществе на основе национальных особенностей или вероисповедания, сеяния вражды посредством субъективной трактовки исторического прошлого или пропаганды новейших искусственных гипотез межэтнической ненависти".

Глава МВД подчеркнул, что у министерства есть понимание того, что "проявления пещерного невежества" присутствуют в обществе, являются опасными и могут стать серьезным гибридным оружием в проведении специальных информационных операций против Украины.

Монастырский сообщил, что за 11 месяцев 2021 года в Украине открыто 10 уголовных производств по факту действий, связанных с разжиганием межнациональной вражды. Он уточнил, что большинство из них связаны с хулиганством и не являются проявлением нетерпимости.

"В большинстве этих производств фигуранты уведомлены о подозрении. Проводятся дальнейшие следственные действия для привлечения лиц к ответственности", - отметил глава МВД.

При этом он уточнил, что большинство дел такой категории находится на личном контроле руководства Национальной полиции.

Также, по словам министра, ведется профилактика недопущения таких правонарушений.

"По предварительно достигнутой договоренности мы ежемесячно обмениваемся важной информацией относительно выявленных проявлений антисемитизма с Еврейской конфедерацией Украины и настроены на продолжение такого сотрудничества", - подытожил министр.