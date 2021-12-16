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18:25 16.12.2021

В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

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В Киеве мать задушила двухлетнюю дочь ремнем

Столичные правоохранители начали расследование по факту убийства матерью своей двухлетней дочери, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

"По предварительным данным, 24-летняя женщина, находясь в доме по месту жительства, причинила смерть своему двухлетнему ребенку. Прибывшие в квартиру медики констатировали смерть девочки из-за удушения ремнем для одежды", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в настоящее время мать ребенка задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В данный момент женщина призналась в содеянном.

"Решается вопрос по поводу сообщения задержанной о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины и избрании меры пресечения", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что в рамках следствия с участием ювенальных прокуроров проводятся все необходимые следственные действия по установлению причин и обстоятельств этого преступления.

Теги: #киев #ребенок #убийство
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