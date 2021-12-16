События

17:58 16.12.2021

ЕС передал Нацполиции 10 мобильных лабораторий для инспекторов-криминалистов

2 мин читать
ЕС передал Нацполиции 10 мобильных лабораторий для инспекторов-криминалистов

Международные партнеры передали Национальной полиции Украины десять передвижных криминалистических лабораторий, специальное оснащение которых поможет полицейским эффективнее расследовать тяжкие преступления и бороться с организованной преступностью.

"Специальные передвижные лаборатории для экспертов-криминалистов были приобретены в рамках комплекса мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза, в частности, программы "ПРАВО-Полиция" при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Консультативной миссии ЕС в Украине", - сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

По информации Нацполиции, мобильные лаборатории получили эксперты-криминалисты девяти областей Украины - Киевской, Одесской, Львовской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Черновицкой. Еще одна лаборатория будет передана Национальной академии внутренних дел для практического обучения будущих экспертов-криминалистов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян отметила, что передвижные криминалистические лаборатории - это современная техника, которая поможет быстрее и качественнее собирать доказательства на месте совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

"Мы благодарны нашим партнерам, которые продолжают последовательно поддерживать Министерство внутренних дел и Национальную полицию. Представительство Европейского союза, Консультативная миссия Европейского союза, Управление по внедрению проектов ООН в Украине – это наши партнеры, которые хорошо понимают, что именно нам нужно для улучшения уровня службы Национальной полиции. Поэтому мы благодарны за столь последовательную поддержку", - подчеркнула замглавы МВД.

Заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе уточнил, что ежегодно в Украине совершается 1 млн 800 тыс. уголовных правонарушений, каждое 5-е преступление совершено в условиях неочевидности, а для раскрытия таких преступлений требуются специальные знания и европейская техника.

По его словам, 10 современных мобильных криминалистических передвижных лабораторий оснащены самыми высокими и современными расходными материалами - баллистическим, биологическим, трасологическим и одорологическим чемоданами.

Заместитель главы Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау в свою очередь подчеркнул, что более 95% осмотров места преступления отрабатываются специалистами отделов криминалистического обеспечения. "Для того, чтобы выполнять работу качественно, специалисты должны иметь хорошее оборудование и профессиональные знания. Мы приветствуем положительные изменения в ведомстве и продолжим и дальше поддерживать как Национальную полицию, так и Министерство внутренних дел", - заверил он.

Руководитель программ регионального офиса ЮНОПС Марко Вуячич отметил, что представители ЮНОПС придерживаются мнения, что реформа полиции является необходимым компонентом обеспечения верховенства права в Украине.

"Наша поддержка предоставляется в контексте программы "ПРАВО-Полиция", которая предусматривает предоставление высококачественного оборудования, транспортных средств. Кроме этого, обеспечивается обучение, экспертная поддержка и другие формы помощи, которые способствуют модернизации, трансформации украинских правоохранительных органов и обеспечению их возможности противодействовать организованной преступности", - добавил он.

Теги: #ес #криминалисты #лаборатории
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:26 16.12.2021
Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

05:47 16.12.2021
Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

Запуск "Северного потока 2" станет для РФ инструментом давления на ЕС - премьер Эстонии

01:11 16.12.2021
Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

23:30 15.12.2021
В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения - фон дер Ляйен

В существующих соглашениях между ЕС и странами Ассоциированного трио еще есть возможности для изучения - фон дер Ляйен

23:18 15.12.2021
Лидеры ЕС заявили, что за любую военную агрессию против Украины Россия заплатит высокую цену - Мишель

Лидеры ЕС заявили, что за любую военную агрессию против Украины Россия заплатит высокую цену - Мишель

23:15 15.12.2021
Лидеры ЕС и стран-участниц Восточного партнерства подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, направленного на сближение ЕС с его соседями

Лидеры ЕС и стран-участниц Восточного партнерства подтвердили приверженность дальнейшему сотрудничеству, направленного на сближение ЕС с его соседями

23:11 15.12.2021
Лидеры ЕС призывают к возобновлению усилий для мирного урегулирования конфликтов на территории стран Восточного партнерства

Лидеры ЕС призывают к возобновлению усилий для мирного урегулирования конфликтов на территории стран Восточного партнерства

23:07 15.12.2021
ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

ЕС признал "Ассоциированное трио" Украины, Грузии и Молдовы - декларация

22:31 15.12.2021
Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

19:32 15.12.2021
Членство Украины в ЕС - вопрос времени, считает Стефанишина

Членство Украины в ЕС - вопрос времени, считает Стефанишина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

Полицейские на блокпостах Луганской области получат боди-камеры и новую амуницию

Офис президента работает над расширением туристических маршрутов в Чернобыльской зоне

Рада приняла закон о защите населения от вредного воздействия табака

Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

"Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

monobank анонсирует первые деньги на карточках "еПоддержка" уже в четверг, ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА