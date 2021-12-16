ЕС передал Нацполиции 10 мобильных лабораторий для инспекторов-криминалистов

Международные партнеры передали Национальной полиции Украины десять передвижных криминалистических лабораторий, специальное оснащение которых поможет полицейским эффективнее расследовать тяжкие преступления и бороться с организованной преступностью.

"Специальные передвижные лаборатории для экспертов-криминалистов были приобретены в рамках комплекса мер поддержки Украины со стороны Европейского Союза, в частности, программы "ПРАВО-Полиция" при поддержке Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) и Консультативной миссии ЕС в Украине", - сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

По информации Нацполиции, мобильные лаборатории получили эксперты-криминалисты девяти областей Украины - Киевской, Одесской, Львовской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Полтавской и Черновицкой. Еще одна лаборатория будет передана Национальной академии внутренних дел для практического обучения будущих экспертов-криминалистов.

Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян отметила, что передвижные криминалистические лаборатории - это современная техника, которая поможет быстрее и качественнее собирать доказательства на месте совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

"Мы благодарны нашим партнерам, которые продолжают последовательно поддерживать Министерство внутренних дел и Национальную полицию. Представительство Европейского союза, Консультативная миссия Европейского союза, Управление по внедрению проектов ООН в Украине – это наши партнеры, которые хорошо понимают, что именно нам нужно для улучшения уровня службы Национальной полиции. Поэтому мы благодарны за столь последовательную поддержку", - подчеркнула замглавы МВД.

Заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе уточнил, что ежегодно в Украине совершается 1 млн 800 тыс. уголовных правонарушений, каждое 5-е преступление совершено в условиях неочевидности, а для раскрытия таких преступлений требуются специальные знания и европейская техника.

По его словам, 10 современных мобильных криминалистических передвижных лабораторий оснащены самыми высокими и современными расходными материалами - баллистическим, биологическим, трасологическим и одорологическим чемоданами.

Заместитель главы Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау в свою очередь подчеркнул, что более 95% осмотров места преступления отрабатываются специалистами отделов криминалистического обеспечения. "Для того, чтобы выполнять работу качественно, специалисты должны иметь хорошее оборудование и профессиональные знания. Мы приветствуем положительные изменения в ведомстве и продолжим и дальше поддерживать как Национальную полицию, так и Министерство внутренних дел", - заверил он.

Руководитель программ регионального офиса ЮНОПС Марко Вуячич отметил, что представители ЮНОПС придерживаются мнения, что реформа полиции является необходимым компонентом обеспечения верховенства права в Украине.

"Наша поддержка предоставляется в контексте программы "ПРАВО-Полиция", которая предусматривает предоставление высококачественного оборудования, транспортных средств. Кроме этого, обеспечивается обучение, экспертная поддержка и другие формы помощи, которые способствуют модернизации, трансформации украинских правоохранительных органов и обеспечению их возможности противодействовать организованной преступности", - добавил он.