События

17:36 16.12.2021

РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

1 мин читать
РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, в этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым", - подчеркнул спикер.

Николенко добавил, что вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российской власти к международно-правовой ответственности.

"Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - указал он.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал наличие вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины в деле о взяточничестве гражданина России.

Теги: #прецедент #рф #мид_украины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 16.12.2021
Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

13:26 16.12.2021
Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

13:48 15.12.2021
Доля РФ в поставках дизтоплива в Украину может возрасти до 50% при отмене спецпошлины на трубопроводные поставки – "А-95"

Доля РФ в поставках дизтоплива в Украину может возрасти до 50% при отмене спецпошлины на трубопроводные поставки – "А-95"

12:48 15.12.2021
Единственного аккредитованного в РФ украинского журналиста Цимбалюка обвиняют в экстремизме

Единственного аккредитованного в РФ украинского журналиста Цимбалюка обвиняют в экстремизме

11:52 15.12.2021
Канцлер ФРГ пригрозил России "высокой ценой" за возможное вторжение на Украину

Канцлер ФРГ пригрозил России "высокой ценой" за возможное вторжение на Украину

10:47 15.12.2021
ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

ЕС в случае необходимости может расширить или принять дополнительные санкции к РФ из-за агрессии против Украины

09:05 15.12.2021
США продолжают консультации с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности

США продолжают консультации с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности

20:00 14.12.2021
МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

МИД: в Москве запустили фейк о работе украинского посольства в Ливане для создания "дымовой завесы" на фоне дела о 400 кг кокаина из посольства РФ в Аргентине

17:40 14.12.2021
Столтенберг считает идею РФ о моратории на ракеты средней и меньшей дальности незаслуживающей доверия

Столтенберг считает идею РФ о моратории на ракеты средней и меньшей дальности незаслуживающей доверия

14:51 14.12.2021
Во Франции задержали бывшего сотрудника администрации Макрона в рамках дела о контракте с российским бизнесменом - СМИ

Во Франции задержали бывшего сотрудника администрации Макрона в рамках дела о контракте с российским бизнесменом - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

Полицейские на блокпостах Луганской области получат боди-камеры и новую амуницию

Офис президента работает над расширением туристических маршрутов в Чернобыльской зоне

Рада приняла закон о защите населения от вредного воздействия табака

Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

"Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

monobank анонсирует первые деньги на карточках "еПоддержка" уже в четверг, ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

В Польше выявили заражение штаммом коронавируса "омикрон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА