РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Кировский районный суд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

По его словам, в этот раз РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым", - подчеркнул спикер.

Николенко добавил, что вердикт ростовского судьи приблизил привлечение российской власти к международно-правовой ответственности.

"Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", - указал он.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал наличие вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины в деле о взяточничестве гражданина России.