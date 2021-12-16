События

17:16 16.12.2021

Полицейские на блокпостах Луганской области получат боди-камеры и новую амуницию

1 мин читать
Полицейские на блокпостах Луганской области получат боди-камеры и новую амуницию

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко проинспектировал блокпосты Луганской области и распорядился обеспечить полицейских дополнительными боди-камерами и по необходимости компьютерной техникой, бронежилетами и касками.

Как сообщает Нацполиция на своей странице в Facebook, Клименко в четверг прибыл в Луганскую область, где встретился с командирами сводных отрядов областных управлений полиции и проинспектировал блокпосты, на которых несут службу полицейские.

Согласно сообщению, глава Нацполиции обсудил вопросы материально-технического обеспечения бойцов батальонов и состояние бытовых условий в местах временной дислокации и на блок-постах, где полицейские несут круглосуточную службу.

"Я дал указание, чтобы уже в ближайшее время на всех блокпостах снабдили полицейских дополнительными боди-камерами и по необходимости компьютерной техникой, новыми бронежилетами и касками. Это вопрос личной безопасности каждого бойца, поэтому мы должны уделять этому особое внимание" – цитирует Клименко Нацполиция.

Также руководитель Нацполиции довел до комбатов информацию о принятых с командующим ООС решениях относительно изменений, касающихся несения службы приданными силами полиции на территории проведения ООС.

Теги: #посты #луганская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:18 15.12.2021
Дорожники завершили ремонт автодороги "Лисичанск – Бахмут"

Дорожники завершили ремонт автодороги "Лисичанск – Бахмут"

10:48 14.12.2021
В Луганской области из-за гололедицы опрокинулась маршрутка: погиб пассажир, еще двое госпитализированы

В Луганской области из-за гололедицы опрокинулась маршрутка: погиб пассажир, еще двое госпитализированы

02:36 14.12.2021
На Луганщине в ДТП погиб пенсионер

На Луганщине в ДТП погиб пенсионер

15:54 01.12.2021
Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

Дорожники Луганской области завершили ремонт дороги по маршруту Евсуг-Меловое протяженностью 70 км

16:55 23.11.2021
Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализованы в полной мере – глава Гостуризма

Донецкая и Луганская области обладают большим туристическим потенциалом, однако он пока нереализованы в полной мере – глава Гостуризма

14:39 23.11.2021
Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

Дорожники завершили в Луганской области ремонт трасс по маршрутам Сватово-Старобельск и Старобельск-Новоайдар

10:54 18.11.2021
Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

Минцифры открыло "Дия.Центр" в Луганской области

16:47 17.11.2021
В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского

12:49 16.11.2021
В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

В Луганской области убит патрульный полицейский, его табельное оружие похищено - полиция

11:02 08.11.2021
Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

Российские боевики в ходе обстрела повредили распределительный газопровод в Луганской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

Офис президента работает над расширением туристических маршрутов в Чернобыльской зоне

Рада приняла закон о защите населения от вредного воздействия табака

Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

"Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

monobank анонсирует первые деньги на карточках "еПоддержка" уже в четверг, ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

В Польше выявили заражение штаммом коронавируса "омикрон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА