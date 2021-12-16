Полицейские на блокпостах Луганской области получат боди-камеры и новую амуницию

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко проинспектировал блокпосты Луганской области и распорядился обеспечить полицейских дополнительными боди-камерами и по необходимости компьютерной техникой, бронежилетами и касками.

Как сообщает Нацполиция на своей странице в Facebook, Клименко в четверг прибыл в Луганскую область, где встретился с командирами сводных отрядов областных управлений полиции и проинспектировал блокпосты, на которых несут службу полицейские.

Согласно сообщению, глава Нацполиции обсудил вопросы материально-технического обеспечения бойцов батальонов и состояние бытовых условий в местах временной дислокации и на блок-постах, где полицейские несут круглосуточную службу.

"Я дал указание, чтобы уже в ближайшее время на всех блокпостах снабдили полицейских дополнительными боди-камерами и по необходимости компьютерной техникой, новыми бронежилетами и касками. Это вопрос личной безопасности каждого бойца, поэтому мы должны уделять этому особое внимание" – цитирует Клименко Нацполиция.

Также руководитель Нацполиции довел до комбатов информацию о принятых с командующим ООС решениях относительно изменений, касающихся несения службы приданными силами полиции на территории проведения ООС.