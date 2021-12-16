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17:14 16.12.2021

Офис президента работает над расширением туристических маршрутов в Чернобыльской зоне

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Офис президента работает над расширением туристических маршрутов в Чернобыльской зоне

Команда Офиса президента рассмотрела инициативы Ассоциации чернобыльских туроператоров о расширении туристических маршрутов в Чернобыльской зоне, сообщил глава ассоциации Ярослав Емельяненко.

"Расширение маршрутов поможет не только увеличить количество посетителей, интересующихся историей Чернобыля, но и сохранит от уничтожения объекты на отдаленных локациях, ведь туризм предотвращает распиловочные работы", – написал он в Facebook в четверг.

По словам Емельяненко, в перечень новых локаций могут быть включены с. Новошепеличи, весь город Припять, Янив, грузовой порт р.Припять, 3-я очередь строительства ЧАЭС, ПУСО "Рудня Вересня", Рассоха, с. Машево, Теремцы, Ладыжичи и др.

В настоящее время запущен процесс радиационного измерения новых локаций и внесение их в перечень разрешенных для посещений, добавил глава ассоциации.

Теги: #чернобыль #туризм
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