События

16:41 16.12.2021

"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

2 мин читать
"Ашан" откроет 16 магазинов формата pick up point по итогам 2021 г.

Французский ритейлер "Ашан" открыл 12-й магазин формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун", до конца года таких магазинов будет 16, сообщили в пресс-службе ритейлера агентству "Интерфакс-Украина".

Магазин формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун" стал первым в Украине автономным магазином. Формат pick up point объединяет традиционный магазин у дома с пунктом выдачи интернет-заказов.

Как пояснили в пресс-службе, для того чтобы попасть в автономный магазин, нужно иметь приложение "Ашан". На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.

Автономный магазин стал второй торговой точкой формата pick up point в ЖК "Комфорт-таун", результаты работы первой в компании считают успешными.

В "Ашан" объяснили, что выбрали именно этот жилой комплекс для пилота еще и потому, что здесь живут в основном молодые люди, работающие в сфере новых технологий. Для них важно чувствовать диджитализацию во всех сферах жизни.

Французкий ритейлер развивает два варианта pick up point: "Стрит" - "здоровый перекус на улице", располагаются в людных местах, ставка на быструю и полезную еду. "Резиденс" - "магазин у дома", с более широким ассортиментом. Во всех вариантах есть кофе и хот-доги, почтоматы, зона кофе-брейка.

Auchan Retail – международная компания розничной торговли, первый магазин открыт во Франции в 1961 году.

Auchan Retail Ukraine работает в Украине с 2008 года. По данным сайта "Ашан", насчитывает более 30 магазина разных форматов (гипермаркеты, супермаркеты, pick up point) в девяти городах, а также развивает e-commerce.

Теги: #ашан #магазины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:03 15.12.2021
JYSK открывает четыре магазина в формате 3.0

JYSK открывает четыре магазина в формате 3.0

03:34 11.11.2021
Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

Сеть Comfy открыла в Киеве магазины нового формата "Comfy-Точка"

17:12 13.10.2021
"Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point

"Ашан" открыл девятый магазин формата pick up point

03:57 20.06.2021
Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов

Правоохранители задержали убийцу, подозреваемого в грабежах ювелирных магазинов

15:21 08.04.2021
На украинском ритейл-рынке набирают популярность универмаги из соседних государств – эксперт

На украинском ритейл-рынке набирают популярность универмаги из соседних государств – эксперт

14:03 18.02.2021
"Ашан Ритейл Украина" допускает обращение в международный арбитраж в споре о земучастке под Одессой

"Ашан Ритейл Украина" допускает обращение в международный арбитраж в споре о земучастке под Одессой

18:10 17.02.2021
В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

18:59 05.01.2021
Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

Кабмин Украины разрешил магазинам продавать бытовую химию и прессу во время локдауна

13:09 13.12.2020
Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря – Меркель

Школы и магазины закроют в ФРГ с 16 декабря – Меркель

18:22 05.12.2020
Кличко сообщил, где можно купить книгу с его цитатами

Кличко сообщил, где можно купить книгу с его цитатами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

В Раде создали рабочую группу по наработке изменений в Конституцию в части децентрализации

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

РФ собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта - МИД Украины

Российские наемники четыре раза нарушили режима прекращения огня, ранен боец ВСУ

Полицейские на блокпостах Луганской области получат боди-камеры и новую амуницию

Офис президента работает над расширением туристических маршрутов в Чернобыльской зоне

Рада приняла закон о защите населения от вредного воздействия табака

Прогноз погоды на выходные 18–19 декабря: украинцев ждет "снежный" Николай

"Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

monobank анонсирует первые деньги на карточках "еПоддержка" уже в четверг, ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

В Польше выявили заражение штаммом коронавируса "омикрон"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА