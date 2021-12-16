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15:51 16.12.2021

"Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

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"Укрзализныця" запускает "Слобожанский экспресс"

АО "Укрзализныця" (УЗ) в субботу, 18 декабря, запускает новый региональный поезд "Слобожанский экспресс", который соединит Луганскую, Харьковскую и Сумскую области.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, свой первый тестовый рейс поезд осуществит по маршруту Попасная - Харьков – Сумы. На постоянной основе будет курсировать в сообщении Попасная - Харьков, Харьков - Ворожба.

Отмечается, что на маршруте будет курсировать дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Этот поезд имеет максимальную скорость 140 км/ч, в его составе три вагона на 170 мест.

Теги: #укрзализныця #поезд #экспресс
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