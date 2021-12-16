monobank анонсирует первые деньги на карточках "еПоддержка" уже в четверг, ПриватБанк отчитался об 1 млн таких карточек

Государственный ПриватБанк (Киев) по состоянию на 16 декабря за сутки оформил 1 млн карточек в рамках проекта "еПоддержка" для выплат "ковидной тысячи", что в 2,1 раза больше, чем за первые сутки оформил виртуальный monobank (481,3 тыс. карт по состоянию на 8 декабря), сообщили банки в четверг.

Как сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский, 500 тыс. клиентов банка получат средства в четверг.

"Около полмиллиона клиентов, подавших заявки в "Дие", получат деньги уже сегодня (если мы не "устанем"). С 20-21 декабря (окончание тестирования выплат в "Дии") будем зачислять средства мнгновенно после одобрения заявки "Дие", – написал он в Telegram в четверг.

По информации monobank, с момента запуска услуги по открытию карт "еПоддержка" 9 декабря по состоянию на 16 декабря открыл 1,314 млн таких карточек.

Как сообщалось, Альфа Банк, А-Банк, monobank, ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк стали первыми, присоединившимися к программе "еПоддержка" вакцинированным гражданам по выплате 1 тыс. грн. Отмечалось, что Альфа Банк предлагает новым клиентам дополнительные 100 грн бонусами.

ПриватБанк и Ощадбанк 15 декабря запустили возможность открытия карточек в рамках проекта "еПоддержка" . Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении "Дия" подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карточки для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных.

По условиям программы карточки будут действовать четыре месяца со дня получения средств. Соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за этот период.

Согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.

Как указал премьер-министр Денис Шмыгаль, в настоящее время вакцинировано против COVID-19 двумя дозами более 12 млн граждан. В трех регионахс страны более 50% взрослого населения вакцинированы по крайней мере одной дозой.