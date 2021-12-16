В Украине будет создано Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности

В будущем году Украина сможет представить один из самых больших в Европе парков авиатехники – в Систему авиационной безопасности Министерства внутренних дел будут включены более 50 вертолетов Airbus, а также отечественные самолеты, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Но эти воздушные машины нужно эффективно использовать. Поэтому, мы реализуем сразу два амбициозных проекта – Единое аэромедицинское пространство и Европейский хаб пожарной безопасности", - рассказал Монастырский во время инспекции аэродрома "Нежин", сообщает пресс-служба МВД Украины.

Министр подчеркнул, что создание Европейского хаба пожарной безопасности предполагает, в частности, создание Ситуационного центра мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Полученная информация позволит устранять пожары на ранней стадии. Таким образом, можно будет предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.

Для создания авиахаба необходимо также увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-32П. Уже в пятницу, 17 декабря, ГСЧС получит еще один, пятый самолет – Ан-132П, предназначенный именно для тушения пожаров.

Также Монастырский уточнил, что важным проектом остается развитие аэромедицинской эвакуации, которому в этом году положили начало МВД и Минздрав. Ожидается, что через два года вся карта Украины будет накрыта пунктами базирования вертолетов для аэромедицинской эвакуации и транспортировки донорских биоматериалов. В настоящее время рассматривается вопрос использования не только вертолетов Airbus Helicopters Н-145, но и отечественных Ми-2 МСБ-1.