Страны ЕС легко достигнут консенсуса по новым санкциям против РФ, уверен Боррель

Страны Европейского Союза легко достигнут консенсуса по пакету новых ограничительных мер на случай вторжения России в Украину, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В этот раз да", - ответил он в Брюсселе на вопрос журналиста о том, смогут ли лидеры страны ЕС на саммите в четверг легко достичь консенсуса по этому пункту.

Боррель добавил, что в Брюсселе готовят "полный пакет санкций".

Агентство Bloomberg накануне со ссылкой на источники среди дипломатов и высокопоставленных официальных лиц разных стран сообщило, что Франция, Германия, Италия и Испания выступают за диалог с Москвой вместо форсированной подготовки пакета санкций.

Западные страны неоднократно предупреждали, что примут против РФ экономические меры, если она нападет на Украину.

Запад обеспокоен присутствием российских войск близ границы с Украиной, в некоторых странах полагают, что Россия может готовить вторжение, и предостерегают от этого.