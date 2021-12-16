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13:11 16.12.2021

Пленарные заседания и брифинги нардепов будут транслировать на канале "Рада" без перерывов - Арахамия

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Пленарные заседания и брифинги нардепов будут транслировать на канале "Рада" без перерывов - Арахамия

Пленарные заседания Верховной Рады и брифинги народных депутатов, как и раньше, будут транслировать в эфире телеканала "Рада" без перерывов на дополнительные включения, сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Решили, что будем транслировать заседания Рады и брифинги, потому что у канала есть основная деятельность и могут быть какие-то дополнительные программы. Но основную деятельность нельзя нарушать", - сказал Арахамия журналистам в кулуарах парламента в четверг после совещания спикера Руслана Стефанчука с руководителями фракций и групп.

Вместе с тем народный депутат не подтвердил информацию о том, что из кулуаров второго этажа парламента вскоре уберут оборудованную ранее студию телеканала "Рада".

"Я не опровергаю и не подтверждаю этого. Было обсуждение (на совещании Стефанчука с главами фракций и групп в четверг - ИФ), но не было принято такого решения. Я считаю, что студия нужна, но если она каким-то образом мешает людям, то нужно как-то решить: возможно, уменьшить эту студию или что-то перенести", - сказал Арахамия.

Теги: #телеканал #рада #брифинг
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