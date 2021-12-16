В существовании конфликта между Кличко и Зеленским убеждены 62% киевлян – опрос "Рейтинга"

Почти две трети (62%) киевлян считают, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт, лишь 24% так не думают, говорится в результатах опроса "Общественно-политические настроения киевлян", проведенного социологической группой "Рейтинг" 10-12 декабря.

Среди считающих реальным конфликт между президентом и мэром столицы 39% поддерживают в нем Кличко, 15% – Зеленского, 45% – никого из них. 68% таких опрошенных считают, что это противостояние в первую очередь обусловлено попыткой главы государства устранить политического конкурента, 23% думают, что причиной этого является попытка Зеленского навести порядок в столице.

46% опрошенных считают, что Киев движется в правильном направлении, столько же – противоположного мнения. За последний квартал возросло количество тех, кто считает, что столица движется в правильном направлении.

Кличко доверяют 51% опрошенных, не доверяют – 48%. Зеленскому доверяют 39%, не доверяют 59%. Лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Украины (2014-2019) Петру Порошенко доверяют 33%, не доверяют 66%. Экс-спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 31%, не доверяют 44%, не знают его 19%.

В рейтинге партий в городской совет лидирует партия "УДАР Виталия Кличко", за которую готовы проголосовать 19,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Европейскую солидарность" готовы проголосовать 17%, за партию "Слуга народа" – 13,3%, за партию Разумкова "Разумная политика" – 9,4%, за партию Сергея Притулы – 7,5%, за "Батькивщину" – 5,4%, за "Силу и честь" – 4,9%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 4,8%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" – 3,7%, за партию Шария – 3,4%, за "Свободу" – 3,2%. Рейтинг других политических сил – менее 3%.

65% поддерживают идею введения районных советов в Киеве. 23% – против такой инициативы.

64% респондентов не поддерживают идею назначения центральной властью на должность главы Киевской городской государственной администрации другого лица, чем действующий городской голова, 30% – поддерживают. За последний квартал количество тех, кто против этой инициативы, возросло (в июле таких было 54%).

59% опрошенных знают о том, что готовится закон о столице, разделяющий полномочия городского головы Киева и главы Киевской городской государственной администрации, 41% ничего об этом не знают. Не поддерживают подобную инициативу 43%, поддерживают – 33%. Среди тех, кто хорошо осведомлен об этой идее, не поддерживают ее 65%.

В ходе исследования методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.