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12:46 16.12.2021

Погода в Украине будет пасмурной и с осадками, на дорогах запада страны гололедица

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Погода в Украине будет пасмурной и с осадками, на дорогах запада страны гололедица

В ближайшие сутки, 17 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода с осадками, при этом температурный фон почти не изменится, сообщает Укргидрометцентр.

По всей стране ожидается небольшой дождь и мокрый снег, ночью в Харьковской и большинстве центральных областей, днем в юго-восточной части умеренные осадки. На дорогах западных областей местами гололедица, на востоке страны местами гололед. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Карпатах - снег; температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве в пятницу небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем 1-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 17 декабря самая высокая температура была зафиксирована на отметке 8,7 градусов тепла в 1937 году, самая низкая - на отметке 25,1 градусов мороза в 1997-м.

В субботу, 18 декабря, местами ожидается небольшой, ночью в восточных областях умеренный, снег, днем на крайнем юге с дождем. На дорогах западной части местами гололедица. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму 1-6° тепла.

В Карпатах - снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве в субботу местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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