Столтенберг: Самое важное то, что Украина получает от НАТО и союзников оборудование для усиления мощи ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал оказание странами-членами Альянса военной помощи Украине, в том числе оборудования для Вооруженных сил Украины.

"Я приветствую помощь, которую предоставляют НАТО и союзники по НАТО при помощи тренировок, учений и советов, а также тот факт, что союзники по НАТО предоставляют разные типы оборудования. Иногда это происходит через агентство НАТО, а иногда оборудование предоставляется на двусторонней основе. Самое важное то, что Украина получает это оборудование, которое важно для того, чтобы усилить мощь и возможности украинских Вооруженных сил", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о блокировании возможности покупки оружия Украиной через Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) Германией и Нидерландами.

Он добавил, что Агентство НАТО по поддержке и поставке (NSPA) помогло упростить закупку разных типов оборудования для Украины, например, системы защиты от дронов, зимнюю одежду и много других типов оборудования, которое важно для украинских Вооруженных сил.

Столтенберг подчеркнул, что видит большой потенциал для сотрудничества и партнерства между Украиной и НАТО.

"В последние годы мы ускорили его и согласились работать более тесно вместе. Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО, мы также благодарны за взнос Украины в разные миссии и операции НАТО", - указал он.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования покупки Украиной оружия в рамках переговоров.