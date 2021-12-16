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12:15 16.12.2021

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

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Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Страны-члены НАТО пока не пришли к единой позиции в вопросе военной помощи Украины и предоставления вооружений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Как вы понимаете, объединенной позиции касательно вступления Украины в НАТО среди 30 стран пока что нет, но большинство стран нас поддерживают. И точно так же нет объединенной позиции среди государств касательно военной помощи. Особенно в таких контрактах (о поставке оружия – ИФ). Тем не менее, я здесь чувствую полную поддержку генерального секретаря, и мы находим другие шаги для решения этих вопросов", - заявил Зеленский на брифинге по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования покупки Украиной оружия в рамках переговоров.

Теги: #вооружение #украина #нато
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