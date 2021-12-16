События

12:12 16.12.2021

Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

2 мин читать
Россия подтолкнула Украину к НАТО в 2014 году – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что действия РФ стали катализатором евроатлантических устремлений Украины и подчеркнул, что именно агрессия РФ против Украины в 2014 году повлекла существенный рост количества сторонников вступления в НАТО среди украинцев.

"Самая активная стадия этого желания (вступления в НАТО среди украинцев – ИФ) и самый большой процент людей, которые поддерживают это членство в НАТО в Украине появился именно после начала войны в 2014 году и оккупации Россией полуострова Крым… После 2014 года, после начала войны я считаю, что в принципе Россия подтолкнула Украину в НАТО. Я в принципе считаю, что сегодня Россия, именно она прокладывает тот трудный путь Украины в НАТО", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе в четверг.

Глава государства уточнил, что до российской агрессии половина украинцев была убеждена, что у Украины дружественное окружение и любая агрессия со стороны какой-либо соседней страны исключена, однако начало боевых действий заставило их изменить свое мнение.

Президент подчеркнул, что Украина большое государство и украинская армия достаточно крепка, однако ее численность в разы меньше, чем численность армии РФ, которая является "одной из самых мощных армий".

"Если будет полномасштабная война, то мы понимаем количество – тысячи, сотни тысяч, миллионы жертвы – поэтому мы этого точно не хотим… И если может быть эскалация, по которую все говорят… это выглядит достаточно опасно… НАТО не должно Украине ничего. НАТО будет, если не выстоит наша армия, должна всем своим странам. Потому что НАТО охраняет именно стран-членов НАТО. А сегодня форпост такой – это Украина, не являющаяся членом НАТО", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #стимул #украина #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:29 16.12.2021
Столтенберг: Самое важное то, что Украина получает от НАТО и союзников оборудование для усиления мощи ВСУ

Столтенберг: Самое важное то, что Украина получает от НАТО и союзников оборудование для усиления мощи ВСУ

12:18 16.12.2021
НАТО не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь - Столтенберг

НАТО не пойдет на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь - Столтенберг

12:15 16.12.2021
Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

12:07 16.12.2021
НАТО не должно Украине ничего, но Украина будет форпостом в случае полномасштабной войны с РФ – Зеленский

НАТО не должно Украине ничего, но Украина будет форпостом в случае полномасштабной войны с РФ – Зеленский

11:49 16.12.2021
Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса – Столтенберг

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса – Столтенберг

11:42 16.12.2021
Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

Любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь серьезные последствия - генсек НАТО

01:11 16.12.2021
Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

Государства "Ассоциированного трио" сделали совместное заявление о действиях на пути к членству в ЕС

22:31 15.12.2021
Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

Лидеры ЕС вновь подтвердили, что признают европейские устремления Украины, Грузии и Молдовы – декларация

21:11 15.12.2021
Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

Украина готова к любому формату переговоров с РФ, нужно такое же желание РФ остановить войну на Донбассе - Зеленский

16:43 15.12.2021
Зеленский и премьер Словении подписали Декларацию о поддержке европерспективы Украины

Зеленский и премьер Словении подписали Декларацию о поддержке европерспективы Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

Генсек НАТО поддерживает Украину в вопросе закупки вооружений, но среди стран-участниц нет единой позиции – Зеленский

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

В Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла

ПОСЛЕДНЕЕ

Из кулуаров парламента уберут новую студию телеканала "Рада"

В Киеве началось восстановление костела Св.Николая

12 депутатов отозвали подписи за проведение внеочередного заседания Рады

Турецкая Bosphorus Development начнет строительство первого проекта в Киеве в начале 2022 года

Греция ужесточила правила въезда для туристов

СБУ ликвидировала ячейку "ИГИЛ" в Киеве, среди участников - пять граждан РФ

41 университет Украины вошел в рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год

"Укравтодор" в Черкасской области открыл после ремонта проезд 10-километровой объездной Тального

НАПК победило в кассационном суде и заблокировало госфинансирование партии "Голос"

Аграрный комитет рекомендовал парламенту запретить использование пальмового масла в детском питании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА