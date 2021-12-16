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11:49 16.12.2021

Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса – Столтенберг

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Решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать только Украина и члены Альянса – Столтенберг

Решение о присоединении Украины к НАТО будет приниматься только самой Украиной и 30 членами Североатлантического альянса, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Поддержка НАТО Украины - не угроза для России. Украина имеет право выбирать собственные меры по обеспечению безопасности, это фундаментальный принцип европейской безопасности. Решение о присоединении Украины к НАТО будет принято только Украиной и 30 союзниками по НАТО", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе в четверг.

Теги: #украина #нато
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